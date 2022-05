Rencontre, Littérature – Derrière le Hublot, 14 mai 2022, .

Rencontre, Littérature – Derrière le Hublot

2022-05-14 – 2022-05-14

EUR De la Trilogie Gastronome à l’Observatoire de Capdenac, en passant par plusieurs éditions de l’Autre festival, Kristof Guez a collectionné au fil des années d’innombrables images de la ville, de ses habitant·es et des propositions artistiques qui ont investi ses coins et recoins. Il est temps aujourd’hui de vous proposer une rétrospective de ces photographies sous la forme d’un bel ouvrage à feuilleter ou à offrir. Embarquez avec nous au cœur de « Capdenac-Monde », une destination pour (re)découvrir la ville entre imaginaire, réalité brute et souvenirs.

Pré-réservez votre exemplaire par mail : accueil@derrierelehublot.fr.

Quinze années du regard sensible du photographe Kristof Guez sur Capdenac réunies en un ouvrage !

accueil@derrierelehublot.fr. +33 5 65 64 70 07 https://www.derriere-le-hublot.fr/

OFFICE DE TOURISME DE CAPDENAC (BUREAU DE L’OT DU PAYS DE FIGEAC)

