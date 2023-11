Rencontre Littérature avec Robert Bober Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre Littérature avec Robert Bober Librairie Compagnie Paris, 15 novembre 2023, Paris. Le mercredi 15 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Robert Bober à l’occasion de la parution de son roman » Il y a quand même dans la rue des gens qui passent » aux Éditions P.O.L.

Au programme : discussion, signature Venez découvrir Il y a quand même dans la rue des gens qui passent publié aux Éditions P.O.L. Librairie Compagnie 58 rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://tinyurl.com/Lire-RobertBober b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/libcompagnie/ https://www.facebook.com/libcompagnie/

