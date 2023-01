Rencontre littérature avec Pauline Peyrade Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre littérature avec Pauline Peyrade Librairie Compagnie, 17 janvier 2023, Paris. Le mardi 17 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous recevons Pauline Peyrade qui nous présentera son roman « L’âge de détruire » aux éditions Minuit. Au programme : présentation, échanges et signature. L’histoire d’une violence qui passe de mère en fille… Premier roman. Pauline Peyrade est l’auteure de sept pièces de théâtre aux Solitaires intempestifs – jouées et traduites en sept langues. Elle a reçu le prix Bernard-Marie Koltès pour Poings en 2019 et le Grand Prix de Littérature dramatique Artcena pour À la carabine. Venez découvrir L’âge de détruire publié aux Éditions de Minuit. Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130499/litterature-pauline-peyrade/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130499/litterature-pauline-peyrade/

Rencontre littérature avec Pauline Peyrade

