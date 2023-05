Rencontre littérature avec Olivier Weber Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Rencontre littérature avec Olivier Weber Librairie Gallimard, 23 mai 2023, Paris. Le mardi 23 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Olivier Weber présentera son livre « Dans l’œil de l’archange » publié aux Éditions Calmann-Lévy. Le roman biographique d’une pionnière du photoreportage de guerre : Gerda Taro. 1937, pendant le Guerre civile d’Espagne, Gerda Taro meurt, écrasée par un char républicain. Elle a vingt six ans. Ce sont les quelques mois précédant cette fin tragique que l’auteur retrace. Portrait d’une femme libre, talentueuse, courageuse, passionnée et passionnante. Olivier Weber est écrivain, grand reporter et réalisateur. Longtemps correspondant de guerre, il est lauréat du Prix Joseph Kessel, du Prix de l’Aventure et du Prix Albert Londres . Ses livres sont traduits dans une dizaine de langues. Découvrir le livre ICI Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

