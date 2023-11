Rencontre Littérature avec Mathias Malzieu Librairie de Paris Paris, 17 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 17 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’auteur Mathias Malzieu à l’occasion de la parution de son œuvre intégrale « L’Extraordinarium » parue aux Éditions Le Livre De Poche.

Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Venez découvrir L’Extraordinarium publié aux Éditions Le Livre De Poche – Majuscules.

À PROPOS

Au fil des années Mathias Malzieu, artiste aux multiples talents nous a régalé de son univers magique et poétique, fait de sirènes et de fées, de vampires et d’automates et surtout d’amour.

Dans cet Extraordinarium, c’est toute son œuvre littéraire que l’on retrouve sous la forme d’une seule et immense grande histoire, née de son imagination foisonnante et sans limite.

Découvrez dix textes inédits, qui seront insérés entre ses romans les plus emblématiques comme “La Mécanique du cœur” ou “Journal d’un vampire en pyjama”.

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

©Studio Harcourt Paris