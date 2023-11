Rencontre Littérature avec Mathias Enard à la LDP Librairie de Paris Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre Littérature avec Mathias Enard à la LDP Librairie de Paris Paris, 8 novembre 2023, Paris. Le mercredi 08 novembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’auteur Mathias Enard à l’occasion de la parution de son livre « Déserter » paru aux Éditions Actes Sud. Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre L’un des plus beaux romans de cette rentrée Venez découvrir Déserter publié aux Éditions Actes Sud. À PROPOS Quelque part dans un paysage méditerranéen, un soldat déserte une guerre. Aux alentours de Berlin, une croisière s’apprête à accueillir le premier colloque consacré à un mathématicien de génie. La date choisie : le 11 septembre 2001. Guerre, désertion, amour, engagement, Mathias Enard questionne nos utopies avec virtuosité dans un roman vif, habité et poétique. Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145040/litterature-mathias-enard/ +33145224781 b.madrid@ledivan.com https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.facebook.com/librairie.deparis/ https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-145040/litterature-mathias-enard/

©Marc Melki

