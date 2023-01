Rencontre littérature avec Marie-Hélène Lafon Librairie Compagnie Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mardi 31 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Marie-Hélène Lafon pour la parution de son livre « Les sources » publié aux Éditions Buchet-Chastel. Au programme : présentation, échanges et signature. Ce sont les années 1960. Le Cantal. Une famille est installée dans la vallée de la Santoire. Ils sont trois enfants, petits, avec leurs parents. La ferme est isolée de tout. Marie-Hélène Lafon ne s’est jamais autant inspirée de son histoire. Derrière la fiction, elle réinvente la vie des siens et c’est tout le pouvoir de l’écriture : en imaginant ce qui aurait pu avoir lieu, l’autrice se libère du passé. Marie-Hélène Lafon est professeur de lettres classiques. Elle est notamment l’autrice de Les Pays, Joseph et L’Histoire du fils, qui a obtenu le Prix Renaudot en 2020. Venez découvrir Les sources publié aux Éditions Buchet-Chastel. Librairie Compagnie 58 Rue des Écoles 75005 Paris Contact : https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130573/litterature-marie-helene-lafon/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.facebook.com/Librairie-Compagnie-129353383758494/ https://www.librairie-compagnie.fr/agenda-130573/litterature-marie-helene-lafon/

