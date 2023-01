Rencontre littérature avec Lou Darsan Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

C’est avec joie que nous recevrons Lou Darsan pour la parution de son livre « Les heures abolies » aux éditions La Contre Allée. Au programme : présentation, échanges et signature. Entrée libre et gratuite. La langue de Lou Darsan semble guidée par une aiguille traçante qui capte la moindre vibration intérieure, Une écriture-sismographe qui dit l’intime tantôt avec fracas, tantôt comme dans un tremblement, mais aussi une écriture extrêmement visuelle, quasiment picturale. Lou Darsan est nomade et écrivaine, elle poursuit des études de Lettres modernes puis exerce le métier de libraire quelques années. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda-130479/litterature-lou-darsan/ https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.librairie-delamain.com/agenda-130479/litterature-lou-darsan/

