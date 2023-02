Rencontre littérature avec Jérôme Garcin Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 02 février 2023

C’est avec plaisir que nous recevons Jérôme Garcin pour la parution de son livre “Mes fragiles” aux éditions Gallimard. Au programme : présentation, échanges et signature. Un texte sensible et émouvant sur cette maladie génétique rare qui a touché la famille de l’auteur. Une histoire poignante. Jérôme Garcin nous plonge dans son intimité en évoquant l’inquiétude et la peur qui régnait au sein de la famille. Journaliste, romancier et essayiste, Jérôme Garcin est l’auteur d’une quinzaine de livres aux Éditions Gallimard, parmi lesquels La chute de cheval, Le voyant. Découvrir le livre ICI Librairie Gallimard 15 Boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda-131130/litterature-jerome-garcin/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.librairie-gallimard.com/agenda-131130/litterature-jerome-garcin/

©Francesca Mantovani

