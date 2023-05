Rencontre littérature avec Jean-Paul Delfino Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le jeudi 11 mai 2023

de 19h00 à 21h00

Tout public. gratuit

Nous avons l’occasion de recevoir Jean-Paul Delfino à l’occasion de la publication de son dernier roman « Guyanes » aux éditions Héloïse d’Ormesson. Avec cette flamboyante saga historique, Jean-Paul Delfino confirme son talent de conteur. Le passé colonial de la Guyane, son odeur, sa chaleur et sa jungle sont restitués dans ce roman qui ne néglige pas pour autant les enjeux à hauteur d’hommes et de femmes. Jean-Paul Delfino est romancier et scénariste. Auteur d’une vingtaine de romans (dont plusieurs sagas sur le Brésil), ses derniers ouvrages « Assassins ! » et « Isla Negra » ont rencontré un grand succès. Découvrir le roman ICI Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

