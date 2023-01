Rencontre littérature avec Florence Mauro Librairie Gallimard Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre littérature avec Florence Mauro Librairie Gallimard, 18 janvier 2023, Paris. Le mercredi 18 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec joie que nous accueillons Florence Mauro pour la parution de son livre « Leone Ginzburg un intellectuel contre le fascisme » aux éditions Créaphis. Au programme : présentation, échanges et signature. Leone Ginzburg fut l’un des intellectuels majeurs de la lutte antifasciste en Italie. Avec Cesare Pavese et Giulio Einaudi, il contribue à construire l’une des principales maisons d’édition italiennes. Arrêté et torturé, il meurt en prison. À partir d’enquêtes, d’écrits et de témoignages, Florence Mauro tente de réparer l’injustice d’un oubli immérité et compose le portrait d’un homme hors du commun. Florence Mauro est écrivaine, cinéaste et conceptrice d’expositions. Librairie Gallimard 15 Boulevard Raspail 75007 Paris Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda-130876/litterature-florence-mauro/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard/ https://www.librairie-gallimard.com/agenda-130876/litterature-florence-mauro/

© DR Rencontre littérature avec Florence Mauro LG

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Gallimard Adresse 15 Boulevard Raspail Ville Paris lieuville Librairie Gallimard Paris Departement Paris

Librairie Gallimard Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre littérature avec Florence Mauro Librairie Gallimard 2023-01-18 was last modified: by Rencontre littérature avec Florence Mauro Librairie Gallimard Librairie Gallimard 18 janvier 2023 Librairie Gallimard Paris Paris

Paris Paris