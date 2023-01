Rencontre littérature avec Erik Martiny Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris

Rencontre littérature avec Erik Martiny Librairie Delamain, 25 janvier 2023, Paris. Le mercredi 25 janvier 2023

de 19h00 à 21h00

. gratuit

C’est avec un immense plaisir que nous recevrons Erik Martiny pour la parution de son livre » L’Indélicatesse » aux éditions Le Passage. Au programme : présentation, échanges et signature. Roman pétillant, tour à tour ludique et mélancolique, L’Indélicatesse s’empare lentement du lecteur pour le serrer comme un boa. Erik Martiny, un pied en France et l’autre dans le monde anglo-saxon, est écrivain et critique littéraire. Ses précédents romans, pour la plupart publiés dans le monde anglo-saxon, ont été très favorablement salués par la critique. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda-130480/litterature-erik-martiny/ https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.librairie-delamain.com/agenda-130480/litterature-erik-martiny/

©Droits réservés Rencontre littérature avec Erik Martiny Ldelamain

Détails Catégories d’Évènement: île de France, Paris Autres Lieu Librairie Delamain Adresse 155 rue Saint-Honoré Ville Paris lieuville Librairie Delamain Paris Departement Paris

Librairie Delamain Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Rencontre littérature avec Erik Martiny Librairie Delamain 2023-01-25 was last modified: by Rencontre littérature avec Erik Martiny Librairie Delamain Librairie Delamain 25 janvier 2023 Librairie Delamain Paris Paris

Paris Paris