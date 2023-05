Rencontre littérature avec Diglee Librairie Le Divan, 11 mai 2023, Paris.

Le jeudi 11 mai 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir de recevoir Diglee pour son roman « Atteindre l’aube » aux éditions La Ville brûle. Au programme : présentation, échanges et signature !

« Atteindre l’aube » est une lettre d’amour à ma grand-tante Georgie. Femme fantasque, femme adorée, inspiratrice, Georgie dont la présence et la voix me manquent tant depuis qu’elle n’est plus là. C’est aussi un voyage qui m’a emmenée (bien plus loin que je l’imaginais au départ), sur des rivages parfois dangereux, et m’a conduit à m’interroger sur la place des hommes, des pères et des amants dans ma vie, et sur l’amour, tout simplement.

Maureen Wingrove (Diglee) est une illustratrice, autrice de bande dessinée et romancière française.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris

Contact : 0153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

Pauline Darley