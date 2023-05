Rencontre littérature avec Damien Aubel Librairie Delamain Paris Catégories d’Évènement: île de France

Le mercredi 17 mai 2023

de 19h00 à 21h00

gratuit

Nous avons l’occasion de rencontrer Damien Aubel autour de la sortie de son dernier roman « Je suis le Feu » publié aux éditions Marest. Le 15 avril 2019 un incendie ravage Notre-Dame de Paris. Aventure alchimique, expérience ésotérique, « Je suis le Feu » affronte un Paris de dédales obscurs et lumineux à la fois. Damien Aubel est journaliste et signe des critiques littéraires et des critiques d’art dans les pages du magazine Transfuge. « Je suis le Feu » est son troisième roman. Découvrir le roman ICI. Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001 Paris Contact : https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

