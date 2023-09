Rencontre Littérature avec Aysegül Savas Librairie Gallimard Paris, 26 septembre 2023, Paris.

Le mardi 26 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Aysegül Savas à l’occasion de la parution de son roman « Transparence de la lumière » aux éditions Bouquins.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir Transparence de la lumière aux éditions Bouquins.

D’une plume précise et subtile, l’autrice plonge son lecteur dans le monde inquiétant de le création et interroge la figure de l’artiste. L’art dévoile-t-il ou dissimule-t-il le créateur ?

« Lire Transparence de la lumière, écrit Marina Abramovic, c’est caresser une peau qui, couche par couche, devient mystérieuse, douce et profonde. »

Les textes d’Aysegül Savas ont été publiés dans le New Yorker et The Guardian notamment. Transparence de la lumière (White on White) est son deuxième roman, le premier traduit en français par les Éditions Bouquins.

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

Contact : https://www.librairie-gallimard.com/agenda-142599/litterature-aysegul-savas/ https://www.facebook.com/librairie.gallimard https://www.facebook.com/librairie.gallimard

