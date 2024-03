Rencontre littérature avec Arnaud de La Grange au Divan Librairie Le Divan Paris, jeudi 21 mars 2024.

Le jeudi 21 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Inscription obligatoire via ce lien.

Nous recevons avec joie l’auteur Arnaud de La Grange à l’occasion de la parution de son nouveau roman « La Promesse du large » aux Éditions Gallimard.

Au programme : présentation, signature et verre amical.

Venez découvrir “La Promesse du large” publié aux Éditions Gallimard.

Depuis que ses parents sont morts en mer, Aedan ne s’approche plus des côtes, restant dans sa campagne irlandaise. C’est lorsqu’il découvre un tableau de Turner qu’il décide de se confronter à cette peur et de revenir sur le lieu du drame. C’est là que des rencontres et des révélations vont tout bouleverser.

Grand reporter au Figaro et spécialiste de la Chine, Arnaud de La Grange a déjà publié plusieurs ouvrages chez Gallimard.

Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015

