Rencontre littérature avec Annabelle Mouloudji Librairie Gallimard, 7 juin 2023, Paris.

Le mercredi 07 juin 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Isabelle Mouloudji à l’occasion de la parution de « L’Amoureuse » paru aux éditions Léo Scheer.

Une écriture sensuelle pour raconter le feu de la passion amoureuse. Une femme, mariée et mère de deux enfants est confrontée à la crise de la quarantaine. Elle quitte sa vie tranquille et s’installe chez son nouvel amant. Rapidement piégée dans un rapport de domination, elle se découvre capable de tout accepter de la part de celui-ci…

Annabelle Mouloudji est compositrice, interprète et écrivain. Elle est l’auteure d’un récit autobiographique, La P’tite Coquelicot (Calmann-Lévy, 2011), et coauteur d’un beau livre hommage à son père : Mouloudji, athée ! oh grâce à Dieu… (Didier Carpentier, 2014).

Librairie Gallimard 15 boulevard Raspail 75007 Paris

