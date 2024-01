Rencontre Littérature avec Amina Damerdji Librairie de Paris Paris, mardi 16 janvier 2024.

Le mardi 16 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Venez rencontrer l’autrice Amina Damerdji pour une soirée autour de son nouveau roman « Bientôt, les vivants » paru aux Éditions Gallimard

Au programme : présentation, échanges et signature suivis d’un verre convivial.

Entrée libre

Venez découvrir Bientôt, les vivants publié aux Éditions Gallimard

À PROPOS

Un deuxième roman chaleureux et humain.

Algérie, 1988. La jeune Selma n’a qu’une passion, l’équitation pratiquée dans un centre non loin de Sidi Youssef. C’est là que se déroulera en 1997, l’un des massacres les plus atroces de la guerre civile. Tandis que les déchirements de l’Histoire traversent sa famille comme toute la société algérienne, Selma apprend à grandir. Elle trouve dans la relation avec son cheval et avec la nature un antidote à la violence des hommes.

Amina Damerdji est née aux États-Unis puis a grandi à Alger jusqu’à la guerre civile. Elle a quitté l’Algérie à l’âge de sept ans avec sa famille et vit actuellement à Paris. Son premier roman Laissez-moi vous rejoindre est paru aux Éditions Gallimard en 2021.

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

Librairie de Paris 7-11 Place de Clichy 75017 Paris

Contact : https://www.librairie-de-paris.fr/agenda-149307/litterature-amina-damerdji/ +33145224781 b.madrid@ledivan.com

©Francesca Mantovani