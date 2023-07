Rencontre littérature avec Akira Mizubayashi Librairie Le Divan Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Rencontre littérature avec Akira Mizubayashi Librairie Le Divan Paris, 14 septembre 2023, Paris. Le jeudi 14 septembre 2023

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous aurons le plaisir de recevoir Akira Mizubayashi pour la parution de son nouveau roman « Suite inoubliable » publié aux Éditions Gallimard. Les histoires entremêlées des personnages d’Akira Mizubayashi,

tous habités par une même passion, pointent chacune à sa façon

l’horreur de la guerre. Pamina, une luthière franco-japonaise,

découvre les destins brisés par la guerre et le fanatisme national

japonais en réparant un précieux violoncelle. Écrivain et universitaire japonais,

Akira Mizubayashi est l’auteur de plusieurs livres en français. Ce

roman achèvera la trilogie Âmes brisée et Reine de cœur. Venez découvrir Suite inoubliable

publié aux Éditions Gallimard.

Découvrir le roman ICI Librairie Le Divan 203 rue de la Convention 75015 Paris Contact : +33153689068 https://www.facebook.com/divanlibrairie https://www.facebook.com/divanlibrairie

