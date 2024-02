Rencontre Littérature avec Agathe Natanson à la Librairie Delamain Librairie Delamain Paris, mardi 26 mars 2024.

Le mardi 26 mars 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit

Nous avons le plaisir d’accueillir Agathe Natanson à l’occasion de la parution de son livre “Chantons sous les larmes” aux Éditions du Seuil.

Au programme : discussion, signature et verre amical !

Venez découvrir “Chantons sous les larmes” aux Éditions du Seuil.

Quelle vie après la mort de l’être tant aimé ? Agathe Natanson compose ici un livre écrit à partir de lettres d’amour adressées après son départ au grand comédien Jean-Pierre Marielle. Elle y raconte son quotidien de veuve qu’elle ne veut imposer à personne, celui d’une femme bien sûr esseulée et triste, heureusement rattrapée par un désir de vivre plus fort que tout. Un récit d’une grande émotion et fantaisie sur ce qu’être veuve veut dire.

Agathe Natanson, comédienne, a été la dernière épouse de Jean-Pierre Marielle. Elle a déjà publié “L’Art de ne pas être grand-mère” (Calmann-Lévy, 2016).

Librairie Delamain 155 rue Saint-Honoré 75001

Contact : https://www.librairie-delamain.com/agenda https://www.facebook.com/librairiedelamain https://www.facebook.com/librairiedelamain

Hermance Triay