Avec Yen-Maï Tran-Gervat, Maître de conférences et Directrice du département de Littérature Générale et Comparée à la Sorbonne Nouvelle. Yen-Maï Tran-Gervat présente son livre Études littéraires et Humour Studies. Vers une humoristique francophone, codirigé avec Bernard Andrès, paru aux Presses Sorbonne Nouvelle. Ce livre fait le point sur ce que pourrait être une « humoristique » francophone et explore les stratégies discursives liées à l’humour dans des corpus et avec des méthodes essentiellement littéraires. Analysant des textes de genres, d’époques et de traditions culturelles différentes, il regroupe une dizaine d’articles en français dont plusieurs portent sur l’humour au Québec. Bibliothèque Gaston-Miron 8 avenue Saint-Mandé 75012 Paris Contact : https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156992-focus-quebec-rencontre-litteraire-une-heure-une-auteure-avec-yen-mai-tran-gervat-bibliotheque-sorbonne-nouvelle 0145874090 service.culturel@sorbonne-nouvelle.fr https://culture.sorbonne-nouvelle.fr/event/156992-focus-quebec-rencontre-litteraire-une-heure-une-auteure-avec-yen-mai-tran-gervat-bibliotheque-sorbonne-nouvelle

