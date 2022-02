Rencontre littéraire Serge Joncour Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc Catégories d’évènement: Bar-le-Duc

Meuse

Rencontre littéraire Serge Joncour Médiathèque Jean Jeukens, 5 mars 2022, Bar-le-Duc. Rencontre littéraire Serge Joncour

Médiathèque Jean Jeukens, le samedi 5 mars à 15:00 Réservations conseillées au 03 29 79 09 38. Entrée gratuite.

Après un report en novembre dernier durant le festival Au fil des ailes organisé par Interbibly, la rencontre littéraire avec Serge Joncour est programmée le 5 mars 2022. Médiathèque Jean Jeukens 74 Rue de Saint-Mihiel – Voie Sacrée Bar-le-Duc Bar-le-Duc Meuse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bar-le-Duc, Meuse Autres Lieu Médiathèque Jean Jeukens Adresse 74 Rue de Saint-Mihiel - Voie Sacrée Bar-le-Duc Ville Bar-le-Duc lieuville Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc Departement Meuse

Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc Meuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bar-le-duc/

Rencontre littéraire Serge Joncour Médiathèque Jean Jeukens 2022-03-05 was last modified: by Rencontre littéraire Serge Joncour Médiathèque Jean Jeukens Médiathèque Jean Jeukens 5 mars 2022 Bar-le-Duc Médiathèque Jean Jeukens Bar-le-Duc

Bar-le-Duc Meuse