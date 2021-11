Saint-Priest Pôle médiathèque de Saint-Priest Métropole de Lyon, Saint-Priest Rencontre littéraire – Prix Summer Pôle médiathèque de Saint-Priest Saint-Priest Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

Pour la 5e année consécutive, la médiathèque de Saint-Priest participe à l’attribution du Prix Summer décerné à l’occasion de la Fête du livre de Bron ! Elle vous invite à découvrir lors d’une rencontre littéraire dans le cadre des Nuits de la lecture 2022, l’un des cinq auteurs en lice pour le prix : Marie Vingtras et son thriller psychologique Blizzard. Un temps fort à ne pas manquer !

Nombre limité de places disponibles

Venez rencontrer Marie Vingtras, auteure de Blizzard, thriller psychologique qui porte un regard singulier sur le monde et décline un univers romanesque particulièrement inventif ! Pôle médiathèque de Saint-Priest Place Charles Ottina 69800 Saint-Priest Saint-Priest Centre-Ville / Gare / Garibaldi Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-22T15:00:00 2022-01-22T16:30:00

