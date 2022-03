Rencontre littéraire – Pia Petersen (Danemark) et Eddy L. Harris (États-Unis) Auditorium Paul Méry, 18 mars 2022, Lormont.

Rencontre littéraire – Pia Petersen (Danemark) et Eddy L. Harris (États-Unis)

Auditorium Paul Méry, le vendredi 18 mars à 18:30

_À l’initiative de l’association France-Libertés Gironde et du Conseil Départemental de la Gironde en partenariat avec l’Inspection d’Académie de Bordeaux, dans le cadre de la Semaine nationale d’éducation contre le racisme._ Le jury a souhaité que les pays à l’honneur sur cette année scolaire soient le Danemark et les Etats Unis. 13 collèges participent à cette nouvelle édition. Auteurs invités : Pia Petersen (Danemark) et Eddy L. Harris (États-Unis). Une séance de dédicaces suivra la rencontre. **Pia Petersen** est née au Danemark, ses parents vivent en France. Sa mère, retourne s’installer au Danemark avec sa fille Pia à l’âge de 5 ans. Très tôt, celle-ci décide d’écrire. À 16 ans, Pia Petersen part vivre en Grèce puis elle s’installe en France. Ne parlant pas le français, Pia Petersen s’inscrit en philosophie à la Sorbonne et apprend à maîtriser la langue à travers l’étude de textes philosophiques. Diplômée d’une maîtrise en philosophie, elle exerce différents petits boulots avant l’ouverture de sa librairie-café Le Roi Lire à Marseille. En mars 2000, son premier roman Le Jeu de la Facilité est édité aux éditions Autres Temps. Pia Petersen vit entre Paris et Marseille. Elle se consacre exclusivement à l’écriture et publie ses ouvrages en français. **Eddy L. Harris,** né en 1956, est un essayiste et documentariste américain. Il est notamment l’auteur d’un récit de son voyage en canoé sur plus de 4 000 km sur le Mississippi dans les années 1980, intitulé Mississipi Solo, livre traduit en français en 2020. Ses écrits abordent principalement les questions d’identité afro-américaine. Harris vit maintenant en France où il a reçu en 2007 le Prix du Livre de Poitou-Charentes pour Harlem. Son travail a été reconnu par le Centre national du livre, notamment pour Jupiter et Moi, un mémoire sur la vie d’un homme noir et de son fils. Il a également publié Paris en noir et noir (Liana Levi, 2009), une traduction de Paris Reflected in Black and White, traduit par Jean Guiloineau. En 2014, Harris a réalisé un film documentaire sur son deuxième voyage en canoë sur le fleuve Mississippi, River to the Heart, présenté au Festival international du film de St. Louis. Dans une interview publiée sur le site Web de Bending Branches, Harris a décrit le film en déclarant qu’ « il voulait faire lui-même l’expérience puis montrer aux autres que quelle que soit notre couleur, plus nous nous connaissons, moins nous avons peur et plus nous pouvons être unis en tant que nation ».

Entrée libre

Rencontre organisée dans le cadre de la 19e édition du Concours Citoyenneté Européenne du 15 mars au 25 mars 2022.

Auditorium Paul Méry Médiathèque du Bois fleuri rue Lavergne 33310 Lormont Lormont Gironde



2022-03-18T18:30:00 2022-03-18T20:30:00