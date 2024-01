Rencontre littéraire Peter Stamm: Les archives des sentiments Cité du Livre Aix-en-Provence, jeudi 29 février 2024.

Une rencontre avec cet auteur exceptionnel né en 1963 en Suisse.

Après des études de commerce, il a étudié l’anglais, la psychologie, psychopathologie et l’informatique comptable. Il a longuement séjourné à Paris, à New York et en Scandinavie. Depuis 1990, il est journaliste et écrivain. Il a rédigé de nombreuses pièces pour la radio et pour le théâtre et a collaboré à de nombreux ouvrages. Il a obtenu en 1998 le Rauriser Literaturpreis pour son premier roman, Agnès. Depuis, il a publié sept autres romans et plusieurs recueils de nouvelles. Il vit actuellement à Winterthur.



Ancien documentaliste, le narrateur passe son temps à découper et archiver des articles de presse, qu’il entrepose dans sa cave tous soigneusement rangés dans des dossiers, eux-mêmes rangés dans des rubriques et sous-rubriques. L’un d’entre eux est dédié à Franziska, alias Fabienne, une ex-chanteuse de variété à succès. Il ne pèse pas moins de deux kilos, poids qui est à la mesure de l’amour que lui porte le narrateur depuis l’enfance, où ils se sont connus sur les bancs de l’école. Ils ont même été de proches amis. Puis, le temps passant, ils se sont perdus de vue. Mais un jour, le narrateur décide de reprendre contact avec elle et, après avoir réussi à se procurer son adresse mail, lui envoie un message.

Avec humour et tendresse, la voix du narrateur se déploie ici pour déjouer les codes du roman sentimental, et pour nous conter une histoire d’amour vraiment singulière. Est-il possible de conserver intacts les sentiments pour l’être aimé, de les mettre à l’abri du temps comme on classe un dossier ? La réponse à ces questions ne manque ni de charme ni de poésie.



Avec le soutien de la fondation Pro Helvetia. .

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-29 18:30:00

fin : 2024-02-29 20:30:00



