Rencontre littéraire : Peter Cornell Institut suédois Paris, 23 novembre 2023, Paris.

Le jeudi 23 novembre 2023

de 19h00 à 20h00

.Tout public. gratuit

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Peter Cornell est l’auteur d’un livre devenu culte en Suède, à mi-chemin de l’essai et de la fiction, de l’érudition et du mysticisme. Aujourd’hui, trente ans plus tard, « Les Voies du Paradis » est enfin traduit et édité en français.

Les Voies du Paradis rassemble ce qui subsisterait d’une œuvre perdue : les seules notes de bas de page d’un texte manquant, laissées par un chercheur disparu. Ces notes, complétées d’illustrations, forment un ensemble énigmatique dont le fil d’Ariane est la quête du savoir absolu et de l’ordre caché des choses, auxquels aspirent tant de poètes, artistes, mystiques et scientifiques.

Paru en Suède en 1987, Les Voies du Paradis a acquis la réputation d’un livre culte. Peter Cornell y propose une perspective inédite sur les liens entre art, littérature, spiritualité et occultisme. La recherche du savoir est mise en scène comme une quête prise au piège de l’irrationnel. Les notes s’assemblent par logique associative, programme éclectique qui tente de trouver un sens originel, comme les algorithmes auxquels on confie aujourd’hui la tâche fantasmée d’ordonner les connaissances humaines.

Né en 1942 à Stockholm, Peter Cornell est écrivain, historien et critique d’art. Il contribue régulièrement à des publications sur l’art contemporain telles que Swedish Ecstasy, le catalogue de l’exposition éponyme qui a eu lieu à Bruxelles au printemps dernier. Celle-ci présentait plusieurs figures de proue de la scène artistique suédoise dont les créations ont pour fil conducteur le mysticisme et les spéculations ésotériques.

La rencontre, qui se déroule en anglais, est modérée par Sinziana Ravini, critique d’art et commissaire d’exposition.

Les Voies du Paradis de Peter Cornell est traduit du suédois par Jacques Mangold et publié chez After 8 Books.

Institut suédois 11 rue payenne 75011 Paris

Illustration Stina Wirsén