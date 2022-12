Rencontre littéraire Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques

Rencontre littéraire Oloron-Sainte-Marie, 20 décembre 2022, Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie. Rencontre littéraire 6 Place de la Cathédrale L’Escapade Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques L’Escapade 6 Place de la Cathédrale

2022-12-20 16:00:00 – 2022-12-20 18:30:00

L’Escapade 6 Place de la Cathédrale

Oloron-Sainte-Marie

Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Adrien Basse-Cathalinat et Jean-Baptiste Maudet dédicaceront leur livre de photos « Béarn ». Adrien Basse-Cathalinat et Jean-Baptiste Maudet dédicaceront leur livre de photos « Béarn ». +33 5 59 39 40 30 L’Escapade L’Escapade

L’Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie

dernière mise à jour : 2022-12-16 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

Détails Catégories d’évènement: Oloron-Sainte-Marie, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Oloron-Sainte-Marie Adresse Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn L'Escapade 6 Place de la Cathédrale Ville Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie lieuville L'Escapade 6 Place de la Cathédrale Oloron-Sainte-Marie Departement Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oloron-sainte-marie-office-de-tourisme-du-haut-bearn-oloron-sainte-marie/

Rencontre littéraire Oloron-Sainte-Marie 2022-12-20 was last modified: by Rencontre littéraire Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 20 décembre 2022 6 Place de la Cathédrale L'Escapade Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques

Oloron-Sainte-Marie Office de Tourisme du Haut-Béarn Oloron-Sainte-Marie Pyrénées-Atlantiques