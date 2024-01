Rencontre littéraire Nicolas Mahler Komplett Kafka Aix-Marseille Université Salle Le cube salle 201 Aix-en-Provence, mardi 16 avril 2024.

Rencontre littéraire Nicolas Mahler Komplett Kafka Aix-Marseille Université Salle Le cube salle 201 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Rencontre avec un auteur BD autour de sa dernière œuvre dans le cadre du bicentenaire de la mort de Kafka.

Dans le cadre du bicentenaire de la mort de Kafka



Suivie par un verre de l’amitié.



Franz Kafka est un écrivain austro-hongrois de langue allemande et de religion juive, né le 3 juillet 1883 à Prague et mort le 3 juin 1924 à Kierling. Il est considéré comme l’un des écrivains majeurs du XXe siècle.



Surtout connu pour ses romans Le Procès (Der Prozeß), L’Amérique (Amerika) et Le Château (Das Schloß), ainsi que pour les nouvelles La Métamorphose (Die Verwandlung) et La Colonie pénitentiaire (In der Strafkolonie), Franz Kafka laisse cependant une œuvre plus vaste, caractérisée par une atmosphère cauchemardesque, sinistre, où la bureaucratie et la société impersonnelle ont de plus en plus de prise sur l’individu. Hendrik Marsman décrit cette atmosphère comme une « objectivité extrêmement étrange ».



Né en 1969 à Vienne, en Autriche, où il vit toujours, Nicolas Mahler est un dessinateur de langue allemande dont le format de prédilection est le comic strip.



Il commence à dessiner pour des journaux et des magazines en 1982. Il ouvre en 2003, avec ses confrères Rudi Klein (de) et Heinz Wolf (de), le Kabinett für Wort und Bild dans le Museumsquartier de Vienne, un lieu d’exposition destiné à promouvoir le neuvième art.



Nicolas Mahler a publié près de 30 livres, livrets et cahiers et collabore avec plusieurs magazines. Ses œuvres sont éditées en France (L’Association, L’Ampoule) en Suisse (B.ü.l.b comix4) et au Québec (La Pastèque). Son travail apparaît régulièrement dans des revues comme Lapin, Galago (Suisse), Spoutnik et Strapazin.



Certaines de ses œuvres ont fait l’objet d’adaptation sous forme de films ou de pièces de théâtre. Sa série Flaschko a été adaptée en dessins animés et montrée dans plusieurs festivals de films en Europe. Elle fait aussi l’objet d’un spectacle mis en scène par Marc Feld et dont la première a eu lieu à l’Espace Jean Legendre de Compiègne en 2008 en France. La bande dessinée Kratochvil a également été adaptée en 2003 sous forme de spectacle de marionnettes pour le Figurentheater Vagabu de Bâle, à nouveau par Marc Feld. Une tournée a eu lieu en France, en Autriche et en Suisse.



Il a déjà été plusieurs fois récompensé pour son œuvre. Il a notamment reçu en 2010 le prix Max und Moritz comme « Meilleur artiste de bande dessinée de langue allemande », en 2015 le prix des maisons de la littérature et en 2019 le prix Sondermann



D’une manière inimitable, drôle et pointue, Mahler met ici en scène l’œuvre de Kafka ainsi que sa vie et n’hésite pas à aborder de très grandes questions.



Pourquoi le projet de Kafka d’écrire une série de guides touristiques n’a pas abouti ?



Qui a écrit la suite de l’une de ses œuvres les plus importantes, « La métamorphose de Gregor Samsa » ? Et qu’en était-il de « l’esclave blanche » ?



Les réponses et bien d’autres choses encore se trouvent dans Komplett Kafka.



Entrée libre. .

Aix-Marseille Université Salle Le cube salle 201 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:15:00

fin : 2024-04-16 20:00:00



L’événement Rencontre littéraire Nicolas Mahler Komplett Kafka Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence