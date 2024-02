Rencontre littéraire Maison des associations de Lorient Lorient, samedi 30 mars 2024.

Rencontre littéraire autour de « Kañv ha diskañ » par Iwan ar Fur Samedi 30 mars, 15h00 Maison des associations de Lorient ouvert à tous

Iwan Ar Fur viendra échanger avec les lecteurs à propos de son roman Kañv ha Diskañv. On y voit Herve Abegile à qui un notaire remet une lettre écrite par son grand-père. Perplexe, il peine à dénouer les stratagèmes de son grand-père. Les choses se compliquent encore lorsqu’il fait la connaissance de Manuela Casals, une infirmière catalane qui a travaillé dans une clinique avec son grand-père.

Maison des associations de Lorient 5 place Bonneaud Lorient 56100 Morbihan Bretagne

