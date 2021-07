Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Loire-Atlantique, Penestin Rencontre littéraire : M.TRUC Olivier 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Penestin

Rencontre littéraire : M.TRUC Olivier 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Penestin. Rencontre littéraire : M.TRUC Olivier

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, le vendredi 23 juillet à 15:00

Venez à la rencontre d’Olivier Truc qui viendra nous parler du quatrième tome de sa série sur la police des rennes, _Les chiens de Pasvik_, publié aux éditions Métailié.

Public

Venez à la rencontre d’Olivier Truc qui viendra nous parler du quatrième tome de sa série sur la police des rennes, Les chiens de Pasvik, publié aux éditions Métailié. 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-23T15:00:00 2021-07-23T01:00:00

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Penestin Étiquettes évènement : Autres Lieu 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Adresse 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Ville Penestin lieuville 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin