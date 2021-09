Rencontre littéraire : M.LAMBERT-ULLMANN 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, 10 septembre 2021, Penestin.

Rencontre littéraire : M.LAMBERT-ULLMANN

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin, le vendredi 10 septembre à 18:30

Venez rencontrer Gérard LAMBERT-ULLMANN, ancien libraire de Saint-Nazaire et auteur du livre Flonflons (éditions Le Temps qu’il fait), petit bijou de littérature prolétarienne, savoureux comme une chanson canaille et hommage à la chaleur des bistrots, aux solidarités ouvrières et à la fraternité. On pourrait reconnaitre Saint-Nazaire mais cela pourrait se passer partout ailleurs, dans un endroit comme on n’en fait plus beaucoup, où ça tempête, au sens propre comme au figuré, où l’accordéon n’est jamais loin, où on s’engueule et où l’on s’aime…

Public

Venez rencontrer Gérard LAMBERT-ULLMANN, ancien libraire de Saint-Nazaire et auteur du livre Flonflons (éditions Le Temps qu’il fait), petit bijou de littérature prolétarienne, savoureux comme une…

106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin 106 Le Haut Pénestin 56760 Penestin Penestin Loire-Atlantique



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-10T18:30:00 2021-09-10T04:30:00