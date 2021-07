Aussonne Médiathèque Aussonne, Haute-Garonne Rencontre Littéraire “M.INIAL et le polar du terroir” – Mardi 31 août Médiathèque Aussonne Catégories d’évènement: Aussonne

Rencontre Littéraire "M.INIAL et le polar du terroir" – Mardi 31 août

Médiathèque, le mardi 31 août à 14:00

Une rencontre avec Alain INIAL, auteur de romans policiers Aussonnais qui vous invite pour un moment d’échange et de partage en toute convivialité.

Sur inscriptions

Médiathèque Place de la Mairie, 31840 Aussonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-31T14:00:00 2021-08-31T16:00:00

Médiathèque Adresse Place de la Mairie, 31840 Aussonne Ville Aussonne