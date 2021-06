Paris La maison de la Conversation Paris Rencontre littéraire : “littérature et cinéma” La maison de la Conversation Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre littéraire : "littérature et cinéma" La maison de la Conversation, 30 juin 2021

de 19h à 21h

gratuit

Rencontre littéraire : “littérature et cinéma” avec David Foenkinos A nos rencontres littéraires, on se sert un cocktail, on s’installe bien confortablement dans un canapé, et on discute ! Notre médiateur littéraire Farid Merabet animera cette conversation entre le public et David Foenkinos autour de son œuvre prolifique ; de “Charlotte“, prix Goncourt des lycéens et prix Renaudot 2014, à son dernier film “Fantasmes” au casting à couper le souffle (Nicolas Bedos, Monica Bellucci, Carole Bouquet…). Le compositeur Benoist Esté Bouvot et la comédienne Milla Nizard ponctueront ce moment de lectures musicales. Librairie ambulante, dédicace et apéro en 2e partie de rencontre ! précommande chez notre libraire ici : https://www.zeroa.fr/321063003-300621-la-maison-de-la… Mercredi 30 juin, de 19h à 21h, grande salle. Gratuit sur inscription ici : https://www.weezevent.com/rencontre-litteraire-litterature-et-cinema-avec-david-foenkinos?fbclid=IwAR1frKLfw7nZ3QcMO4BoM1QJy_3veY6ogoB3yKX5zdTe5p-jnaxqVkW6fDc Animations -> Lecture / Rencontre La maison de la Conversation 10-12 rue Maurice Grimaud Paris 75018

