Loire-Atlantique Du 22 au 29 octobre sur les horaires d’ouverture : Exposition de sculptures « Le Bestiaire Fantastique », ainsi que les illustrations des albums de Daendrevi. Samedi 22 octobre :

11h : Conférence « à la découverte des imaginaires de Bretagne » par Nico, auteur, conteur.

16h : Conférence « Les légendes de Merlin », conte et harpe celtique par ZEM et Clotilde Trouillaud. + de 6 ans Mardi 25 octobre :

14h : Atelier création de chimères : Chevauche ton dragon ». + de 8 ans Mercredi 26 octobre :

14h : atelier d’écriture, création collective d’une nouvelle légende de Bretagne. + de 8 ans

16h30 : spectacle « Le chant des Korrigans » par le barbe OZEGAN, conte et musique. + de 6 ans Vendredi 28 octobre :

14h : Atelier « Laissez-vous conter » : pratique du conte et de l’oralité. + de 8ans Samedi 29 octobre :

Veillée conte et musique « La légende de la Mort en Bretagne » par Max et Nico. + de 12 ans. Inscriptions et renseignements : 02 40 24 18 81 ou accueil.bibliotheque@mairie-labaule.fr

Places limitées-Inscriptions obligatoires bibliotheque@mairie-labaule.fr +33 2 40 24 18 81 https://www.labaule.fr/ La Baule-Escoublac

