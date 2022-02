Rencontre littéraire Le Vigan Le Vigan Catégories d’évènement: Gard

Le Vigan

Rencontre littéraire Le Vigan, 25 février 2022, Le Vigan. Rencontre littéraire Médiathèque intercommunale du Pays Viganais Château d’Assas Le Vigan

2022-02-25 18:00:00 18:00:00 – 2022-02-25 19:00:00 19:00:00 Médiathèque intercommunale du Pays Viganais Château d’Assas

Le Vigan Gard Le Vigan Guillaume Thouroude est un écrivain du voyage. Birkat Al Mouz est un récit de son séjour de cinq ans au sein d’une oasis isolé dans le sultanat d’Oman.

Venez découvrir son dernier livre « Birkat Al Mouz, l’oasis spirituelle du sultanat d’Oman » mediatheque@cc-paysviganais.fr +33 4 67 81 80 49 https://www.mediathequedupaysviganais.fr/ Médiathèque intercommunale du Pays Viganais Château d’Assas Le Vigan

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office de Tourisme Cévennes et Navacelles

Détails Catégories d’évènement: Gard, Le Vigan Autres Lieu Le Vigan Adresse Médiathèque intercommunale du Pays Viganais Château d'Assas Ville Le Vigan lieuville Médiathèque intercommunale du Pays Viganais Château d'Assas Le Vigan Departement Gard

Le Vigan Le Vigan Gard https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-vigan/

Rencontre littéraire Le Vigan 2022-02-25 was last modified: by Rencontre littéraire Le Vigan Le Vigan 25 février 2022 gard Le Vigan

Le Vigan Gard