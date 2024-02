Rencontre littéraire > Le goût du sport « Des écrivains et du sport » Saint-Lô, mardi 20 février 2024.

Dans le cadre du projet « Le goût du sport », la médiathèque propose à 20h30, une rencontre avec Julien Legalle auteur de « Des Ecrivains et du sport » aux Editions du Volcan.

Julien Legalle a le goût de la littérature et du sport.

Bibliothécaire à l’Université de Caen-Normandie, il a fondé l’association Ecrire le Sport et consacre un ouvrage aux écrivains célèbres qui ne dédaignaient pas la pratique sportive Albert Camus, Agatha Christie, Ernest Hemingway, Samuel Beckett, etc.

Avec lectures d’un panel de textes sur les sports évoqués dans le livre, par la compagnie Alias Victor et en présence de Luc-Marie Aguera, violoniste.

Réservations conseillées.

Début : 2024-02-20 20:30:00

Place du Champ-de-Mars

Saint-Lô 50000 Manche Normandie mediatheque@saint-lo.fr

