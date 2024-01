Rencontre littéraire John Hamilton “France / Kafka an author in theory” Aix-Marseille Université Bâtiment Multimédia salle de colloque 1 Aix-en-Provence, jeudi 4 avril 2024.

Rencontre littéraire John Hamilton “France / Kafka an author in theory” Aix-Marseille Université Bâtiment Multimédia salle de colloque 1 Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Une conférence pour en savoir plus sur Kafka.

Alors que sa mémoire languissait sous la censure nazie, Franz Kafka circulait clandestinement dans la France occupée et s’est rapidement imposé comme une icône culturelle, lu par les intellectuels les plus influents de l’époque comme un prophète de la bureaucratie galopante, de l’oppression totalitaire et de l’absurdité qui ont marqué le vingtième siècle. En retraçant l’histoire de la réception de Kafka dans la France de l’après-guerre, John T. Hamilton explore comment l’œuvre d’un écrivain juif allemand de Prague est devenue un classique moderne capable d’aborder des thèmes universels de la condition humaine.



Hamilton examine également comment le corpus littéraire unique de Kafka en est venu à stimuler la réflexion dans divers mouvements, approches critiques et écoles philosophiques, du surréalisme et de l’existentialisme au marxisme, à la déconstruction et au féminisme, en passant par la psychanalyse, la phénoménologie et le structuralisme. L’histoire de l’après-vie de Kafka à Paris constitue donc un chapitre clé dans le développement de la théorie française, qui continue à guider notre façon de lire la littérature et de comprendre sa relation au monde.



John Hamilton a étudié la littérature comparée, l’allemand et les lettres classiques à New York, Paris et Heidelberg. Il a enseigné la littérature comparée et l’allemand à l’université de New York et a été professeur invité en lettres classiques à l’université de Californie-Santa Cruz et à l’institut de Grèce, de Rome et de la tradition classique de l’université de Bristol. Depuis 1995, il participe activement au Leibniz-Kreis, un groupe de travail basé à l’origine à Heidelberg et consacré au « Nachleben der Antike ». En 2005-2006, il a été chercheur résident au Wissenschaftskolleg zu Berlin et, en 2011, chercheur invité au Zentrum für Literatur- und Kulturforschung de Berlin. Il participe activement à l’American Academy de Berlin et au Center for Advanced Studies de la Ludwig-Maximilians-Universität de Munich.



Ses thèmes d’enseignement et de recherche comprennent la littérature des XVIIIe et XIXe siècles, la philologie classique et l’histoire de la réception, la musique et la littérature, la théorie littéraire et la métaphorologie politique. Outre ses monographies, il a publié plus d’une centaine d’articles, notamment sur Lessing, Goethe, Hölderlin, Hoffmann, Eichendorff, Büchner, Heine, Kafka, Thomas Mann, Benjamin, Heidegger, Celan, Böll et Uwe Timm ; Homère, Pindare, Cicéron, Horace et Ovide ; Balzac, Gautier, Proust, Valéry, Roger Caillois et Pascal Quignard. .

Aix-Marseille Université Bâtiment Multimédia salle de colloque 1 29 avenue Robert Schuman

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur info@cfaprovence.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-04 18:00:00

fin : 2024-04-04 20:00:00



L’événement Rencontre littéraire John Hamilton “France / Kafka an author in theory” Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-01-23 par Office de Tourisme d’Aix en Provence