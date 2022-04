Rencontre littéraire : Jila Mossaed + Vénus Khoury-Ghata Institut suédois, 21 avril 2022, .

Deux grandes dames de la poésie mondiale, Jila Mossaed et Vénus Khoury-Ghata, dialoguent à l’occasion de la parution du recueil de poésie _Le huitième pays_, où il est question d’amour, de déracinement, d’enfance et de mémoire collective. Si Jila Mossaed a depuis longtemps quitté physiquement l’Iran, son pays continue à l’habiter avec ses paysages, ses femmes, ses croyances et ses superstitions. Son écriture limpide habille le quotidien de féérie et de magie. _Le huitième pays_ est son huitième recueil de poésie en suédois, traduit en francais par Francoise Sule, édité par Le Castor Astral en version bilingue et préfacé par Vénus Khoury-Ghata. Vénus Khoury-Ghata est née en 1937 au Liban et s’installe à Paris en 1972 pour fuir la guerre. Elle obtient le grand prix de poésie de l’Académie française en 2009 et le prix Goncourt de la poésie en 2011 pour _Où vont les arbres_. La rencontre est modérée par Jean-Yves Reuzeau, éditeur de Jila Mossaed. Elle est suivie par des lectures en suédois par Jila Mossaed et en français par sa traductrice, Françoise Sule. _En collaboration avec Le Castor Astral._

Entrée libre sans réservation, dans la limite des places disponibles.

