Jean-Claude Mourlevat, écrivain lauréat en 2021 du Prix ALMA, le Astrid Lindgren Memorial Award, s’entretient avec Claude Combet, journaliste littéraire, autour du choix du conte et du plaisir de l’ailleurs.

Lors de la remise du Prix ALMA – souvent considéré comme le plus important prix de littérature jeunesse au monde – le jury qualifiait ainsi l’œuvre de l’auteur : « Jean-Claude Mourlevat revisite brillamment la tradition du conte, abordant les sujets les plus beaux comme les plus difficiles. Ses récits abolissent le temps et l’espace et évoquent dans une prose onirique et efficace des questions éternelles comme le désir et l’amour, la vulnérabilité et la guerre. L’œuvre toujours surprenante de Mourlevat ancre la trame antique de l’épopée dans une réalité contemporaine. »

Jean-Claude Mourlevat est né en 1952 à Ambert, un village d’Auvergne. Il commence sa carrière comme professeur d’allemand avant de changer de voie et de travailler comme metteur en scène, comédien et clown, en France et en Allemagne. C’est le théâtre qui le conduit à l’écriture, avec la publication en 1997 de son premier album, Histoire de l’enfant et de l’œuf. En 1999, L’Enfant océan, qui raconte la fugue de sept frères pour échapper à des parents redoutables, est un succès international. Le Combat d’hiver, un roman pour adolescents paru en 2006, a été traduit en vingt langues et a reçu plusieurs Prix. Le dernier livre de Jean-Claude Mourlevat, Jefferson, paru en 2018, met en scène un hérisson féru de lecture….

Astrid Lindgren Memorial Award (le Prix commémoratif Astrid Lindgren, ou Prix ALMA) est une distinction internationale créée en 2002 par le gouvernement suédois en l’honneur de l’écrivaine Astrid Lindgren. Le Prix est attribué chaque année à des personnes ou à des organismes, peu importe leur langue ou leur nationalité, dont l’œuvre ou le travail relève d’une grande qualité artistique empreinte de l’esprit humaniste qui caractérise Astrid Lindgren. Avec une récompense de cinq millions de couronnes suédoises, il est souvent appelé le « prix Nobel de la littérature jeunesse ».

La rencontre sera animée par Claude Combet, journaliste littéraire.

Institut suédois 11 rue Payenne Paris 75003

