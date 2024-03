Rencontre littéraire hommage à Marcel Pagnol Espace des Libertés Aubagne, mardi 2 avril 2024.

Rencontre littéraire hommage à Marcel Pagnol Espace des Libertés Aubagne Bouches-du-Rhône

Une rencontre littéraire exceptionnelle, dans le cadre des 50 ans de sa disparition.

Plongez dans l’univers du célèbre écrivain et réalisateur provençal avec ️Nicolas Pagnol et Karin Hann, sous la houlette de Thomas Rabino (journaliste et historien).

Vincent Fernandel, petit-fils de l’acteur, ponctuera cet échange de lectures de textes de Marcel Pagnol. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02 18:00:00

fin : 2024-04-02

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer

Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

