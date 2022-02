Rencontre littéraire Grignan Grignan Catégories d’évènement: Drôme

Rencontre littéraire Grignan, 19 mars 2022, Grignan. Rencontre littéraire Maison du bailli 3 place Saint-Louis Grignan

2022-03-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-03-19 20:00:00 20:00:00 Maison du bailli 3 place Saint-Louis

Grignan Drôme Rencontre littéraire en présence d’Olivier Rogez pour son livre « Là où naissent les prophètes » aux Editions Le Passage, animée par Jean-Claude Coulmier. colophon2@orange.fr +33 4 75 46 57 16 https://colophon-grignan.fr/ Maison du bailli 3 place Saint-Louis Grignan

