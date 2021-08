Contamine-sur-Arve Château de Villy Contamine-sur-Arve, Haute-Savoie Rencontre littéraire et veillée savoyarde Château de Villy Contamine-sur-Arve Catégories d’évènement: Contamine-sur-Arve

Rencontre littéraire et veillée savoyarde

Château de Villy, le vendredi 17 septembre à 19:00

En première partie, avant le souper, vous pourrez discuter avec l’auteur du livre “Souvenirs de notre jeunesse”, Contamine-sur-Arve, 1940-1960, et les 6 contaminois et contaminoises qui ont livré leur témoignage.

Sur inscription à partir du 1er septembre

Un voyage en chansons et poésies en pays de Savoie avec Guy de Fleyrier et Bernard d’Anthon Château de Villy 232 route du château , 74130 Contamine-sur-Arve, France. Contamine-sur-Arve Haute-Savoie

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T21:30:00

