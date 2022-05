Rencontre littéraire et remise des prix pour le concours de nouvelles « Racines » Museum centre-ville Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Museum centre-ville, le samedi 11 juin à 09:00

Rencontre littéraire et remise des prix pour le concours de nouvelles « Racines » ——————————————————————————— ### 10e édition du concours de nouvelles du Muséum La 10e édition du concours de nouvelles du Muséum sur le thème Racines a inspiré plus d’un auteur, puisque ce sont plus de 180 nouvelles qui ont été reçues. Le jury, composé de 13 professionnels – auteurs, éditeurs, bibliothécaires – aura la lourde tâche de départager ces nouvelles et procéder à un classement afin de déterminer quels seront les 6 lauréats de cette édition. Et ce dans les catégories adultes et moins de 18 ans. Les nouvelles primées seront lues au public lors de cette journée conviviale qui débutera autour d’un café. Suivront ensuite les échanges avec les membres du jury et la remise des prix. Pour l’occasion, l’après-midi, le film « L’Arbre » de Julie Bertuccelli avec l’actrice Charlotte Gainsbourg sera projeté à l’auditorium et des visites guidées seront organisées par le service Médiation du Muséum, notamment celle de l’installation « ARBRES – Une exploration vivante ». _Crédits photo : ©Christos Georghiou – stock.adob.com/Muséum de Toulouse_

Gratuit

