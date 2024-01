Rencontre littéraire et atelier d’écriture avec Salma Kojok Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz Paris, samedi 23 mars 2024.

Le samedi 23 mars 2024

de 14h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. gratuit

Places limitées pour l’atelier d’écriture

Présentation de son roman Noir Liban et atelier d’écriture sur le thème des « traversées ».

A 14h : présentation du roman Noir Liban

De 15h30 à 17h : atelier d’écriture sur le thème des « traversées »



Dans le cadre du mois de l’égalité Femmes – Hommes

L’atelier

d’écriture est un lieu de créativité et de liberté.

Durant

cet atelier, nous écrirons avec ce pari que nous pouvons ouvrir des portes,

franchir des murs, traverser les lignes établies et bousculer les frontières.

Salma Kojok est écrivaine.

Elle est née en Côte d’Ivoire en 1971 dans une famille libanaise.

Après

une enfance et une adolescence en Côte d’Ivoire, un doctorat d’histoire

à Nantes, elle s’installe au Liban. Elle y enseigne l’histoire à

l’université et au lycée et y anime des ateliers d’écriture.

Aujourd’hui, Salma Kojok vit entre le Liban et la France. Elle préside

le jury du prix Goncourt-Choix de l’Orient et anime des ateliers

d’écriture.

Salma Kojok a publié trois romans. La maison

d’Afrique en 2015 a reçu la mention spéciale du prix France-Liban

décerné par l’ADELF. Le dérisoire tremblement des femmes a reçu la

mention spéciale du prix littéraire Phénix 2019.

L’écriture romanesque de Salma Kojok explore la violence

et sa mise en récit, les langues, lieux d’exils et interfaces remuantes

dans les récits migratoires.

Son écriture, comme son parcours,

est marqué par les langues qui la traversent depuis sa naissance. Il y a

d’abord les français : le français de la mère, le français de l’école

et puis, le français ivoirien, une langue qui n’existe pas

officiellement mais qui vibre en elle, langue faite de mots français

mêlés aux comptines baoulé ou dioula de son enfance et aux expressions

nouchi du marché de Treichville. Il y a aussi les arabes, l’arabe rural

du grand-père venu du Liban s’installer en Côte d’Ivoire encore colonie

française et l’arabe citadin, celui de Beyrouth où elle s’installe,

faisant le chemin à l’envers, de l’Afrique vers le Levant.

Son dernier

roman Noir Liban, publié en juin 2023, a obtenu le Prix Ethiophile.

Il a été finaliste du prix de la littérature arabe décerné par

l’Institut du Monde arabe et du prix de la littérature arabe des lycéens

2023.

Ces

langues, comme des fleuves qui coulent en elle, dessinent une histoire

et une géographie entre trois continents : Afrique, Asie et Europe.

Elles déplacent les lignes convenues, dérisoires frontières

géographiques, linguistiques ou historiques et l’invitent à trouver dans

la fiction une réponse à des questions qu’elle ne peut poser.

Bibliothèque Couronnes – Naguib Mahfouz 66 rue des Couronnes 75020 Paris

Contact : +33140332601 bibliotheque.couronnes@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes/ https://www.facebook.com/bibliotheque.couronnes/

