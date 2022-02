Rencontre littéraire et artistique : «Qu’est-ce qu’une démocratie féministe ?» Frac Centre – Les Turbulences Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Pour repenser notre institution culturelle dans son rapport aux questions de société, en dépassant sa seule relation à l’histoire de l’art, le Frac invite **Marie-Cécile Naves**, autrice de l’ouvrage La démocratie féministe, réinventer le pouvoir (Éditions Calmann-Lévy). En seconde partie, **Marion Blondeau**, artiste chorégraphique, partagera un extrait de sa création « f’m » (2017) qui questionne la place des femmes dans nos sociétés, leur rapport à leur représentation, mais aussi l’accès à leur parole intime. Elle proposera également une expérience issue du terrain de recherche de sa prochaine création « architectures intimes et sensibles ». À partir de 21 h, projection au Cinéma des Carmes pour les nocturnes du 7 avril et du 5 mai. Programmation et tarifs à retrouver sur le site [www.cinemalescarmes.com](http://www.cinemalescarmes.com) [Voir les autres rencontres](https://www.frac-centre.fr/rendez-vous/les-nocturnes-feministes-1444.html)

Gratuit, sans réservation

Nouvelle série d’événements, les Nocturnes Féministes se font l’écho d’un monde en mouvement, où le féminisme gagne de plus en plus en légitimité. Tous les premiers jeudis du mois. Frac Centre – Les Turbulences 88 rue du Colombier 45000 Orléans Orléans Loiret

