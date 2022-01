Rencontre littéraire en musique autour de « Lignes de partage : 22 poètes du Luxembourg » Bibliothèque Germaine Tillion Paris Catégories d’évènement: île de France

Le jeudi 24 mars 2022

de 19h00 à 20h00

gratuit

Bibliothèque Germaine Tillion Paris

La bibliothèque Germaine Tillion en collaboration avec la Mission culturelle du Luxembourg en France vous invite à rencontrer Jean Portante qui a établi et préfacé l'anthologie des poètes luxembourgeois contemporains parue chez Bruno Doucey en 2021. Elle est intitulée : » Lignes de partage : 22 poètes du Luxembourg« . C'est en musique, accompagné par le bandonéoniste argentin César Strocio, qu'il lira des textes choisis dans l'anthologie. Auparavant, il aura présenté son travail de choix et de traduction qui a mené à l'établissement de cette anthologie. « (…) Ecrite en trois langues, le luxembourgeois, le français, l'allemand -et même quatre si l'on songe à l'anglais de la diaspora- elle (la poésie luxembourgeoise) est l'espace d'une cohabitation linguistique heureuse… Il fallait une anthologie pour faire découvrir les richesses inattendues de cette Babel moderne…. Il fallait un poète ouvert à la diversité des langues pour porter ce projet d'anthologie : c'est le cas de Jean Portante, auteur de langue française né à Differdange, ville minière du Grand-Duché où ses parents, immigrés italiens, se sont installés, peu avant sa naissance. « Le français n'est pas venu à moi, je m'en suis habillé. Je l'ai rencontré en même temps que l'allemand et le luxembourgeois. » écrit-il »

