Rencontre littéraire avec Victoria Mas

2022-12-01 – 2022-12-01 Comme les libraires ont été touchés par l’histoire du premier roman de Victoria Mas, « le bal des folles » ! Dès la parution de son nouvel ouvrage, l’invitation a été lancée. Victoria Mas sera donc la dernière invitée de l’année pour son nouvel ouvrage, « Un miracle ».

Bretagne, religion et croyances seront les maitres-mots de ce roman. Venez rencontrer Victoria Mas pour répondre à cette éternelle question : est-ce de la folie lorsqu'on est le seul à voir ?

La Colline aux Livres

