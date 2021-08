Genève Autre lieu Genève Rencontre littéraire avec Sylviane Dupuis Autre lieu Genève Catégorie d’évènement: Genève

**Sylviane Dupuis** est écrivaine de théâtre et poète. Elle est chargée de cours honoraire à l’université de Genève. Son essai vient de paraître aux éditions Zoé. Elle sera présentée par Mathilde Vischer, professeure à l’université de Genève, traductrice et poète. Suivi d’un échange avec le public. Des exemplaires seront en vente et pourront être signés par l’auteure. A cette occasion, vous pourrez aussi visiter l’exposition «Corps sujet objet» de Caroline Guth. Masque obligatoire Lieu: Mots Arts – 3, rue du Léman – 1201 Genève (face Bains des Pâquis) Rez supérieur Bus 1, 25 : arrêt Place de la Navigation. Mouette 1, 2, 3 Parking des Alpes, Fairmont, Président

Gratuit

Sylviane Dupuis présentera et lira des extraits de son ouvrage “Au commencement était le verbe. Sur la littérature de Suisse francophone au XXe siècle” Autre lieu Genève Genève

