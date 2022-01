Rencontre Littéraire avec Stéphane Lambert et Pascal Goffaux Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Catégorie d’évènement: Paris

Rencontre Littéraire avec Stéphane Lambert et Pascal Goffaux Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, 5 février 2022, Paris. Rencontre Littéraire avec Stéphane Lambert et Pascal Goffaux

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma, le samedi 5 février à 11:00

### **Au programme :** – **Stéphane Lambert**, _L’Apocalypse heureuse_, Arléa Seule l’écriture parvient à dire le chaos d’une enfance. Stéphane Lambert a dix ans lorsqu’un ami de la famille abuse de lui. Tout vole alors en éclats. Au hasard des jours, il se retrouve, trente ans plus tard, dans l’immeuble de son ancien abuseur. À partir de là il remonte le fil de ce qu’on a voulu taire, en mesurant avec quelle force le passé imprégnait sa vie présente. Mais la dévastation peut aussi engendrer la beauté. Dans la solitude d’une île grecque, l’auteur apprend à surmonter ses peurs. Et quand survient la mort du père, c’est un homme serein qui y fait face. Car le temps du livre est celui de l’apaisement. L’apocalypse est heureuse. – **Pascal Goffaux**, _La nostalgie de l’aile_ (avec des photographies de Laurent Quillet, Esperluètes éditions) Voici l’histoire d’un homme qui aurait préféré ne pas être. Affublé d’un corps qui n’a pour lui que peu de réalité, il semble exister à côté de son enveloppe charnelle. Observateur de sa propre identité, il revient à la source, celle de son enfance. Une enfance marquée par un double manque : la relation avec un frère aîné qui habitait sous le même toit, mais qui était exclu du noyau familial, et la présence-absence d’un troisième enfant dont il occupe la place dans l’imaginaire familial. Traversé par une nostalgie sans fond, ce récit est une expérience de lecture proche de l’apnée où Pascal Goffaux nous emmène dans l’intimité de son enfance, avec un humour noir, mordant, à la limite de l’autosabotage.

Gratuit – réservation conseillé

Dans le cadre du cycle lisez-vous le Belge ? Le Centre Wallonie-Bruxelles accueillera Stéphane Lambert et Pascal Goffaux pour une rencontre autour de leur ouvrage. Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma 46 rue Quincampoix Paris Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-05T11:00:00 2022-02-05T13:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Adresse 46 rue Quincampoix Ville Paris lieuville Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Departement Paris

Centre Wallonie-Bruxelles I Salle de Cinéma Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/