Rencontre littéraire avec Patrice Pluyette. Tangram, médiathèque de Bannalec Bannalec, vendredi 23 février 2024.

Rencontre littéraire avec Patrice Pluyette. Tangram, médiathèque de Bannalec Bannalec Finistère

À la médiathèque de Bannalec, le Tangram, nous avons le plaisir d’accueillir l’auteur de roman français, Patrice Pluyette. Roman d’aventure, de chevalerie ou policier, Patrice Pluyette traverse tous les genres. Plongeons dans son œuvre à sauts et à gambade ! Rendez-vous est donné pour discuter avec l’auteur de ses sources d’inspiration, du rapport entre littérature et cinéma mais aussi de volcans, de rock sans oublier le capitaine Belalcazar et Monsieur Henri !

La rencontre sera co-animée par Catherine Véron, de la librairie de la Pension Gloanec de Pont-Aven.

Après l’échange, la soirée se prolongera par une vente de livres de l’auteur et un apéritif. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 18:30:00

fin : 2024-02-23 20:00:00

Tangram, médiathèque de Bannalec Passage Auguste Brizeux

Bannalec 29380 Finistère Bretagne mediatheque@bannalec.fr

